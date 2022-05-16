Беларусь и Турция обсудили возобновление регулярных рейсов «Турецких авиалиний» в Минск

Генеральный консул Республики Беларусь в Стамбуле Алексей Швед провел встречу с главой представительства "Турецких авиалиний" в Минске Исмаилом Озтюрком. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусском загранучреждении в Стамбуле.

"В ходе встречи стороны обсудили ряд рабочих вопросов, в том числе возобновление регулярных рейсов авиаперевозчика в Минск", - отметили в белорусском Генеральном консульстве.

Как ранее сообщалось БЕЛТА, турецкая авиакомпания отменила рейсы из/в Минск до 31 мая 2022 года.

В 2022 году исполнилось 30 лет дипломатическим отношениям между двумя государствами.

Турецкая Республика стала первым зарубежным государством, признавшим государственную независимость Республики Беларусь. Дипломатические отношения между двумя странами установлены 25 марта 1992 года. В 1992 году открыто посольство Турецкой Республики в Республике Беларусь, в 1997 году - посольство нашей страны в Анкаре. Деятельность почетных консулов также занимает важное место в отношениях Беларуси и Турции. Так, работают почетные консулы нашей страны в городах Адана, Алания, Анталия, Бурса, Измир.