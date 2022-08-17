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Экономика

Беларусь и Россия обсудили реализацию взаимного признания банковских гарантий

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Беларусь и Россия обсудили реализацию взаимного признания банковских гарантий

Беларусь и Россия обсудили реализацию взаимного признания банковских гарантий при госзакупках, сообщили БЕЛТА в Национальном центра маркетинга.

Образовательный центр НЦМ совместно с Национальным банком Беларуси и российской партнерской компанией "РТС-тендер" организовали вебинар "Новые возможности для участия белорусского бизнеса в государственных и коммерческих закупках России".

Участники вебинара подробно ознакомились с правовыми основами взаимного участия в государственных закупках стран договора ЕАЭС, информационными системами обеспечения и управления госзакупками в странах ЕАЭС, а также Единой информационной платформой в сфере закупок РФ. Особый интерес в программе вебинара вызвал пилотный проект по реализации взаимного признания банковских гарантий между Беларусью и Россией в сфере государственных закупок, который был недавно запущен Нацбанком Беларуси совместно с пятью белорусскими банками.

В вебинаре приняли участие представители ЗАО "МТБанк" и ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), которые рассказали об условиях получения банковских гарантий для целей участия в госзакупках в России. Всего в мероприятии участвовали 150 слушателей.

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