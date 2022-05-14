Беларусь и Индия намерены развивать научно-техническое и инновационное сотрудничество. Об этом шла речь на встрече председателя Государственного комитета по науке и технологиям Сергея Шлычкова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Беларуси Алоком Ранджаном Джа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

"Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси разделяет позицию индийской стороны о важности сотрудничества в сфере науки, технологий и инноваций для обеих стран. Мы имеем достаточно точек соприкосновения и неплохие перспективы для развития взаимодействия", - отметил Сергей Шлычков.

На регулярной основе проводятся заседания совместной белорусско-индийской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий. В ходе встречи стороны договорились в ближайшее время согласовать по дипломатическим каналам сроки проведения и повестку 10-го заседания комиссии.

Также в целях активизации двустороннего научно-технического и инновационного сотрудничества в сфере биотехнологий и новых материалов достигнута договоренность провести до конца года совместную контактно-кооперационную биржу партнеров "Беларусь - Индия: партнерство для инноваций".

Кроме того, в настоящее время ГКНТ и Министерство науки и технологий Индии проводят конкурс совместных белорусско-индийских научно-технических проектов на 2022-2023 годы по таким направлениям, как информационно-коммуникационные технологии с акцентом на искусственный интеллект, интернет вещей, машинное обучение, облачные сервисы, новые материалы, биотехнологии, включая медицину и фармацевтику.

По итогам 2021 года экспорт товаров высокого технологического уровня в Индию составил $343,1 млн.