Бегун: беженцы не обращались к белорусской стороне за предоставлением убежища
БЕЛТА 13 0
Беженцы не обращались к белорусской стороне за предоставлением убежища, сообщил журналистам начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Лица, которые в настоящее время находятся на границе, с ходатайством о предоставлении статуса беженца и о предоставлении убежища не обращались", - сказал Алексей Бегун.
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