Бегун: беженцы не обращались к белорусской стороне за предоставлением убежища

Беженцы не обращались к белорусской стороне за предоставлением убежища, сообщил журналистам начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Лица, которые в настоящее время находятся на границе, с ходатайством о предоставлении статуса беженца и о предоставлении убежища не обращались", - сказал Алексей Бегун.