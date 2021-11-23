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Бегун: беженцы не обращались к белорусской стороне за предоставлением убежища

БЕЛТА 13 0

Бегун: беженцы не обращались к белорусской стороне за предоставлением убежища

Беженцы не обращались к белорусской стороне за предоставлением убежища, сообщил журналистам начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Лица, которые в настоящее время находятся на границе, с ходатайством о предоставлении статуса беженца и о предоставлении убежища не обращались", - сказал Алексей Бегун.

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