Байкеры из Беларуси, Латвии и России провели мотопробег по местам боевой славы Могилевской области

Байкеры из Беларуси, Латвии и России в минувшие выходные провели мотопробег по местам боевой славы Могилевской области. Об этом БЕЛТА сообщили в НОК.

Общей точкой сбора участников стал мемориальный комплекс "Курган Славы". По маршруту следования участники пробега посетили источник "Трофимова криница", памятник бойцам батальона милиции капитана К.Г.Владимирова, мемориальный комплекс защитникам Могилева "Буйничское поле" и площадь Славы в Могилеве. Мотопробег был организован международным мотоклубом Harley Owners Group (H.O.G.) Iron Birds Chapter и приурочен Году исторической памяти в Беларуси и 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он стал одним из мероприятий для сохранения памяти и объективного отношения к историческому прошлому.

"Без уважения к прошлому, без традиций нет будущего, нет государства и нет народа. Байкеры Беларуси, Латвии и России провели этот пробег вместе. Ведь у нас одна история в борьбе против немецко-фашистских захватчиков. Только совместными усилиями удастся сохранить память о реальных событиях тех военных лет и не позволить переписать историю, исказить ее факты", - отметили в мотоклубе Iron Birds Chapter.

Массовым и зрелищным мероприятием мотоклуба станет традиционный мотофестиваль H.O.G. Rally Minsk, который пройдет в сентябре 2022 года в Минске.