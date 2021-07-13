Автомобильное топливо в Беларуси с 13 июля дорожает на 1 копейку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт концерна "Белнефтехим".

"В соответствии с принятой концерном стратегией предельный уровень розничных цен с 13 июля 2021 года изменяется", - говорится в сообщении.

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,91, АИ-95-К5-Евро - Br2,01, АИ-98-К5-Евро - Br2,23, ДТ - Br2,01.