Автомобильное топливо подорожает на 1 копейку с 8 июня

С 8 июня (вторник) стоимость топлива на автозаправочных станциях увеличивается, сообщили в Белнефтехиме.

- Изменение цен на моторное топливо обусловлено продолжающимся ростом мировых котировок нефти, среднее значение которых с 1 по 4 июня 2021 года достигло 70 долларов США за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь 2021-го выросло на 27,5 %. Цены на моторное топливо с начала года увеличены на 8,1 %, - пояснили в концернею

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,86 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,96 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,18 руб., ДТ – 1,96 руб.