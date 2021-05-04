Автомобильное топливо подорожает на 1 копейку с 4 мая

Розничные цены на автомобильное топливо изменяются с 4 мая (вторник), сообщили в Белнефтехиме.

- Согласно принятой стратегии поэтапной индексации цен на моторное топливо, в связи увеличением средней мировой котировки нефти в апреле 2021 года по отношению к январю текущего года на 18 процентов предельный уровень розничных цен на АЗС с 4 мая изменяется, - пояснили в концерне.

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,83 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,93 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,15 руб., ДТ – 1,93 руб.