Автомобильное топливо подорожает на 1 копейку с 27 апреля

Розничные цены на автомобильное топливо изменяются, сообщили в концерне "Белнефтехим".

На основании мониторинга цен на углеводородное сырье и в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на автомобильное топливо, предельный уровень розничных цен на АЗС с 27 апреля 2021 года изменяется на 1 копейку.

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,82 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,92 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,14 руб., ДТ – 1,92 руб.

В апреле 2021 года средняя котировка нефти увеличилась по отношению к январю текущего года на 16,8 процента. Рост цены на моторное топливо с начала года составил 6 процентов.