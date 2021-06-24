Автомобильное топливо дорожает с 24 июня
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В Беларуси с 24 июня изменились цены на топливо. Такая информация опубликована на сайте концерна "Белнефтехим".
Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,88 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,98 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,20 рубля, дизельного топлива – 1,98 рубля.
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