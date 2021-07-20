Автоматизированная система управления ресурсами внедряется на бобруйской «Белшине»

Единая комплексная автоматизированная система на базе «1С: Предприятие» внедряется в бобруйском ОАО «Белшина», сообщили в Белнефтехиме.

Она нацелена на обеспечение сквозной прослеживаемости движения товарно-материальных ценностей в разрезе партий — все службы предприятия будут работать с информацией в режиме реального времени.

В соответствии с «дорожной картой» процесс внедрения системы разбит на три этапа. В настоящее время на предприятии реализуется первый этап, который включает подсистемы: «Управление запасами», «Управление закупками», «Управление продажами», «Сводный бухгалтерский учет», «Планирование и расчет себестоимости», «План-факторный анализ».

Полностью завершить проект предстоит до конца 2023 года. В его реализации «Белшине» помогает резидент Парка высоких технологий компания «Юкола-Инфо-Брест».

Предполагается, что внедрение современной системы управления ресурсами позволит повысить эффективность деятельности предприятия: ускорить, в частности, принятие управлеческих решений, улучшить качество планирования и прогнозирования, а также оперативно-технического учета, снизить потери от брака и усилить технологическую дисциплину на всех технологических переделах.



По материалам https://mogilevnews.by/