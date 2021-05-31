Автобус по новому маршруту №23 начнет ходить с 1 июня – в тестовом режиме

Движение автобуса по новому маршруту организовывает Бобруйский филиал Автобусный парк № 2 ОАО «Могилевоблавтотранс» с 1 июня в тестовом режиме по рабочим дням сроком на один месяц.

Автобус №23 последует по маршруту: «ул. Дзержинского – проспект Георгиевский – ул. Дзержинского» по следующим улицам: Дзержинского (с места отправления автобусов маршрутов № 7, 14), Советская, Интернациональная, Октябрьская, Гоголя, Крылова, Георгиевский проспект, Ленина (разворот), Георгиевский проспект, Крылова, Гоголя, Октябрьская, Интернациональная, Пушкина, Дзержинского.

Время отправления от остановочного пункта «Дзержинского» - 9.06, 9.47, 10.28, 11.09, 11.50, 12.31, 13.12. От остановочного пункта «Гимназия № 2» - 9.26, 10.08, 10.49, 11.30, 12.11, 12.52, 13.33.