Авиакомпания Georgian Airways возобновила полеты в Беларусь

Сегодня грузинская авиакомпания Georgian Airways приступила к выполнению регулярных рейсов по маршруту Тбилиси - Минск - Тбилиси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального аэропорта Минск.

Встреча борта Boeing 737-700, выполнявшего первый регулярный рейс, сопровождалась приветственной водной аркой. Экипаж и руководство авиакомпании встретили у трапа самолета с хлебом и солью.

Заместитель генерального директора Национального аэропорта Василий Корнев и командир воздушного судна авиакомпании перерезали ленточку в знак открытия регулярных рейсов. По традиции регистрация на рейс по направлению Минск - Тбилиси также проходила в торжественной обстановке.

Василий Корнев вручил первому пассажиру рейса корпоративные сувениры, а также сертификат на бесплатное обслуживание в VIP-зале аэропорта. Им стал минчанин Кирилл Близнец, который с женой и ребенком решил отправиться в отпуск в Грузию.

По случаю открытия регулярной полетной программы Georgian Airways в Беларусь генеральный директор Национального аэропорта Минск Вячеслав Хоронеко отметил: "Мы рады каждому открывающемуся рейсу в Беларусь. Особенно хорошие отношения между странами сложились в области туризма. Нашим гражданам нравится летать в Грузию. Первый рейс не показательный в плане загрузки, его нужно обкатывать. Свою роль играют и карантинные мероприятия. Сейчас активно идет вакцинация, поэтому надеемся на послабление ковидных ограничений, а в перспективе - и на их снятие. Грузия открыта для посещения белорусскими гражданами и является комфортной во всех отношениях. Привлекает восхитительная природа, воздух, радушные люди, приличная логистика и нет языкового и психологического барьеров. То же самое с уверенностью можно сказать и о Беларуси для грузинских граждан. Открытие прямого рейса расширит возможности для белорусских туристов, в том числе благодаря развитой маршрутной сети грузинской авиакомпании".

Первым рейсом из Тбилиси прилетел коммерческий директор Georgian Airways Роберт Оганесян. Он сказал, что в планах авиакомпании наращивать сотрудничество с минским аэропортом, а также пригласил белорусских туристов на Тбилисобу - ежегодный праздник, посвященный сбору урожая и городу Тбилиси. Проходит он в первых числах октября.

Рейсы по маршруту Тбилиси - Минск - Тбилиси будут выполняться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям на самолетах Boeing 737-700/800 вместимостью 180 пассажиров.

Вылет из Международного аэропорта Тбилиси в 08.50, прибытие в Национальный аэропорт Минск в 10.40. Обратный вылет из Минска в 11.40, прилет в Тбилиси в 15.20. Время для каждого аэропорта указано местное.

Авиакомпания уже имеет опыт полетов в Беларусь. Она выполняла регулярные рейсы из Тбилиси в Минск с 2007 по 2011 год.