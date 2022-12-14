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«Аватар: Путь воды» покажут на бобруйских экранах. В кино также вернулись проекты Marvel и DC

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«Аватар: Путь воды» покажут на бобруйских экранах. В кино также вернулись проекты Marvel и DC

Об этом сообщили на официальных страничках в соцсетях кинотеатра «Товарищ».

— Мы не хотели спешить, чтобы не упустить такую ожидаемую премьеру, но, думаю, Вы уже и сами догадались, продолжение какого фильма многие ждут вот уже 13 лет, — сообщили в «Бобруйсккино». — Сеансы и бронирование станут доступны только с 27 декабря. Предположительный хронометраж фильма 3 часа. Формат показа фильма пока не известен, но надеемся, на 3D.

С 15 декабря в Бобруйске начинается прокат блокбастера «Черная пантера: Ваканда навсегда». Это продолжение «Черной пантеры», снятой в 2018-м по комиксу Marvel. А с 22 декабря бобруйчане смогут приобрести билеты на праздничный спецвыпуск «Старжи галактики».

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