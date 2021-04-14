Аукцион по продаже ветхого дома состоится 4 мая

Бобруйский горисполкомом сообщает о проведении аукциона по продаже ветхого дома. Аукцион состоится 4 мая в 16.30 по адресу: пл. Ленина,1, 2-й этаж, малый зал заседаний.

Информация о продаже ветхого дома без проведения аукциона:

Прием документов осуществляется по адресу: пл. Ленина,1, каб. 412, в рабочие дни с 08.00 до 17.00. Последний день приема документов – 23 апреля до 17.00.

Информацию о ветхих домах можно получить по контактному телефону в Бобруйске 8 (0225) 68-00-57, 8 (0225) 68-00-56 (отдел землеустройства Бобруйского горисполкома).