Астероид диаметром до 200 м пролетит сегодня рядом с Землей

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 88 до 200 м.

14 мая небесное тело под названием 2015 KJ19, чьи размеры сопоставимы с высотой американского символа - статуи Свободы, около 6.04 по времени Восточного побережья США (13.04 по московскому) приблизится на расстояние в 5,77 млн км к нашей планете, что более чем в 15 раз превышает дистанцию от Земли до Луны. Скорость полета астероида составляет около 83 тыс. км/ч.

Специалисты CNEOS не считают небесное тело опасным для планеты. В NASA не рассматривают объекты диаметром менее 152 м или пролетающие на расстоянии более 7,55 млн км как потенциально опасные.

Сближение с Землей сопоставимых по размерам с 2015 KJ19 небесных тел состоится 27 мая и 1 июля. Однако, по расчетам ученых, они также пролетят на безопасном расстоянии от нашей планеты.