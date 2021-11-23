Артём Мясников, главный тренер ХК «Бобруйска» : Проявили характер и командный дух
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"Минские зубры" - "Бобруйск" - 2:3От.
Алексей Страхов, главный тренер ХК «Минские зубры»:
— Вчера выиграли, сегодня проиграли. Больше никаких итогов пока не могу подвести.
— Во вчерашнем матче счёт открылся на последней секунде первого периода, сегодня вновь первый гол под занавес первого. Почему не удаётся реализовать моменты раньше концовок периода?
— Потому что хоккеист не хочет играть в хоккей, вот и все. Надо пораньше начинать играть. Не знаю в чем причина.
— У Домбровского и Липского было сегодня два момента выхода на рандеву с вратарём соперника, третий момент - гол. Удачный ли подбор этих игроков в звене?
— Конечно удачный. Весь подбор игроков удачный.
Артём Мясников, главный тренер ХК «Бобруйска»:
— Во вчерашней игре не хватило концентрации для победы, было много моментов! В сегодняшней игре проявили характер и командный дух - это нам и вознаградилась! Всех с победой!
— Можно заметить, что ваша команда по итогам двух матчей пропускает под занавес периода. С чем это связано?
— Спасибо за подсказку, обратим на это внимание и устраним.
— Во вчерашней встрече под конец матча можно было сравнять счет и перевести дело в овертайм. В чем была допущена ошибка, когда игрок соперника забил гол в пустые ворота?
— Ошибки не было, было отсутствие качественного броска от нашего игрока !
— За два матча в голах отличались первые две пятёрки. Почему третьему и четвёртому звену не удалось показать результат?
— Потому что они третье и четвёртое звено. Уверен, скоро и они будут забивать.
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