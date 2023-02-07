Артерии Бобруйска и хирургическое вмешательство работников ЖКХ

Не казался ли вам Бобруйск живым организмом? Да, ему 636 в этом году «стукнет», а он все молодеет и растет! Не без усилий своих жителей, в особенности работников коммунальных служб. Очередная зима подходит к концу, пора провести очередной плановый осмотр пациента – диспансеризацию. Надо сказать, что контроль за состоянием здоровья города на Березине не прекращается даже в морозы. А температура этой холодной поры была на редкость неустойчивой. Слякоть сменялась гололедицей, снега чередовались с застывшими ледяными шапками у обочин.

Коммунальные службы продолжают подстраиваться под погоду и ежедневно оказывать помощь, особое внимание сегодня уделяется артериям пациента – дорогам. У асфальтового покрытия не бывает выходных или отпуска. Ведь мы (кровяные тельца) все должны добраться из пункта А в пункт Б, использую при этом всевозможные виды личного и общественного транспорта. Всего в Могилевской области в 2023 году на строительство дорог предусмотрено около 180 миллионов рублей. Планируется отремонтировать 166 километров. В четвертом квартале начнутся работы по строительству четырехполосной магистрали от Могилева до Черикова. Продолжается реконструкция мостов через Сож в Черикове и Березину в Бобруйске. В планах проектные работы по ремонту еще шести мостов: в Могилеве, Бобруйске и Чаусах. Конкретно в Бобруйске на 2023 год составлен перечень из 27 участков улично-дорожной сети, где по результатам осеннего осмотра запланирован ремонт дорожного покрытия на площади 289,1 тыс. метров квадратных, при этом финансирования на эти работы необходимо порядка 17,7 млн рублей.

Новые технологии на дороге не валяются сэкономить бюджет, затрачиваемый на поддержание улично-дорожной сети в норме, можно благодаря так называемому рециклингу. Заместитель начальника управления по научной работе и перспективному развитию научно-технического управления Белорусской цементной компании, кандидат химических наук, государственный эксперт Беларуси по новым материалам и технологиям строительства Наталья Бедик пояснила, как технология рециклинга позволяет снизить количество ям на дорогах:

– Кардинально меняется пропускная способность наших дорог, которые спроектированы по старым технологиям. Поэтому мы разработали комплексный план с Минстройархитектуры и Минтрансом. Планируется расширенное применение технологии рециклинга при дорожных работах.

Суть рециклинга заключается в повторной эксплуатации старого, изношенного покрытия. Специальные машины смешивают старое асфальтобенное покрытие с цементом и высыпают на дорогу. Дальше идут грейдер, который это разравнивает, и каток, который все уплотняет. Таким образом старое, изношенное покрытие за один проход через специальную машину превращается в новое, качественное основание с высокой несущей способностью.

Как «лечат» зимой наши дороги Помните, прошлыми весной, летом и осенью город преображался и превращался в рай для подвески? Всего было уложено порядка 256,388 тысячи метров асфальтового покрытия. И по заверению генерального директора ГО «Бобруйскжилкомхоз» Александра Шостака, вопросов по состоянию новых дорог нет.

А что насчет старых дорог и ям, которые заделывают дроб­леным кирпичом? По пояснениям Александра Николаевича, дробленый кирпич служит временным решением проблемы, пока нормальный ремонт магистрали невозможен из-за погодных условий:

«На сегодня это работы по устранению критичной ямочности дорог. Используются также литые асфальтобетонные смеси, их можно применять при пониженных температурах до -30 оС. Используем и органоминеральные ремонтные смеси. Повторюсь, это временные меры».

У всего есть срок службы, но порой срок годности истекает совершенно неожиданно. В результате систематических нагрузок‚ а иногда и перегрузок асфальтового покрытия‚ его износа и старения возникают всевозможные дефекты‚ деформации и разрушения (колейность, шелушения‚ выкрашивания‚ неровности‚ трещины‚ сколы‚ выбоины‚ ямы‚ скольз­кость). Ямочный ремонт – эффективное временное лечение. Главная цель этих работ – обес­печить на эксплуатируемой дороге безопасное движение автомобильного транспорта со скоростью‚ разрешенной правилами дорожного движения. К слову, квадратный метр ямочного ремонта стоит дороже, чем метр нового покрытия. А летом на месте «заплаток» из-за жары появится колея, покрытие снова нужно будет ремонтировать. Но винить тут стоит погодные условия, в которых мы живем, а повлиять пока на это у нас нет возможности. Только идеи и новые технологии в помощь.

Анастасия Кастрица,

Фото Александра Анташкевича