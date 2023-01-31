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Культура

Ансамбль «Василек» привез награды с международного проекта «Кубок дружбы»

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Ансамбль «Василек» привез награды с международного проекта «Кубок дружбы»

В течение семи дней проходил VI Международный телепроект «Кубок дружбы» в Минске. Образцовый хореографический ансамбль «Василёк» 29 января представил на суд жюри три хореографических постановки.

Танец «Варенька» был отмечен дипломом лауреата 1 степени и приглашением на бесплатное участие в конкурсе «Гомель фест»!

Также «Васильки» привезли два диплома лауреата 2 степени и множество подарков от организаторов конкурса.

Трансляция конкурса пройдет на телеканале «Беларусь 3».

Наталья Зиновенко,
педагог дополнительного образования

 

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