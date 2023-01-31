Ансамбль «Василек» привез награды с международного проекта «Кубок дружбы»
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В течение семи дней проходил VI Международный телепроект «Кубок дружбы» в Минске. Образцовый хореографический ансамбль «Василёк» 29 января представил на суд жюри три хореографических постановки.
Танец «Варенька» был отмечен дипломом лауреата 1 степени и приглашением на бесплатное участие в конкурсе «Гомель фест»!
Также «Васильки» привезли два диплома лауреата 2 степени и множество подарков от организаторов конкурса.
Трансляция конкурса пройдет на телеканале «Беларусь 3».
Наталья Зиновенко,
педагог дополнительного образования
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