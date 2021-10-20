Анонс: ФК «Белшина» – ФК «Арсенал»

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Республики Беларусь по футболу сезона 2021 года среди команд первой лиги

футболисты «Белшины» 24 октября встретятся с ФК «Арсенал» (Дзержинск).

Поединок пройдет на городском стадионе «Спартак». Начало – в 13:00. Вход – бесплатный.

Клуб «Арсенал» был основан в 2019 году. В дебютном для себя сезоне во второй лиге

команда заняла 1-е место и вышла в первую лигу. В первом для себя сезоне в первой лиге команда заняла 4 место, отстав от третьего места на 6 очков. Команды из Бобруйска и Дзержинска провели между собой три встречи (6 февраля, 16 мая и 25 августа нынешнего года), первая (товарищеская) закончилась вничью со счетом 1:1, во второй

победу праздновали «красно-черные» – 2:0, в третьей сильнее были футболисты «Арсенала» – 4:1.

Александр АНТАШЕВИЧ

Фото автора.