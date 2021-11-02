Аномально теплый ноябрь ожидает жителей Бобруйска
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Аномально теплый ноябрь ожидает жителей Бобруйска. Об этом рассказали специалисты Белгидромет.
Так, по предварительному прогнозу, средняя температура ноября в Бобруйске может составить около +4°, что на 4-5° выше нормы.
Количество осадков будет близким к норме. Также отметили, что в ноябре возможны осадки в виде снега. Однако надолго снег не задержится и будет таять на следующий день. В последние годы появление снежного покрова в Бобруйске происходит ближе к Новому году.
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