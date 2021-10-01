Александр Лукашенко: предстоит серьезно проанализировать концепцию исторического развития Беларуси

Предстоит серьезно проанализировать концепцию исторического развития Беларуси. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на совещании с руководством Администрации Президента.

"Нам предстоит серьезным образом проанализировать концепцию исторического развития Беларуси. Начиная от того, как она представлена в школьных учебниках, научной и научно-популярной литературе, и заканчивая организацией тематических проектов и массовых мероприятий", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что недавно на эту тему, в частности, высказывался депутат Игорь Марзалюк. "Пускай, может быть, несколько жестко. Может быть, где-то сгустил краски. Но проблема есть", - констатировал белорусский лидер.