Актуальные вопросы сельского хозяйства. В Бобруйске прошло выездное совещание Могилевского облисполкома

15 мая в Бобруйске состоялось выездное совещание Могилевского облисполкома во главе с его председателем Леонидом Зайцем. Во время совещания подвели итоги работы отрасли животноводства области за январь-апрель текущего года.

Подробно остановились и на обсуждении готовности сельхозорганизаций к заготовке травянистых кормов на зимне-стойловый период 2021/2022 года. Тема сейчас особенно актуальна, ведь заготовка травянистых кормов уже начинается, и именно в этот период закладывается основа развития всего сельского хозяйства на целый год. На совещании подчеркнули: ставку необходимо сделать не только на количесво, но и на качество кормов, что позволит повысить и качество мясомолочной продукции. Весна в этом году выдалась скупой на солнечные деньки, но это не должно помешать заготовке: если необходимо, то косить будут и в дождь, а сохранять укос, используя консерванты. Ожидание сухой погоды в этом случае чревато переросшей травой, а она существенно уступает молодой в плане питательности. Участники совещания отметили: «На переросшей траве экономику не построить».

После совещания – практическая часть: посещение МТК «Малые Бортники» СПК «Гигант». Сельскохозяйственный производительный комплекс Бобруйского района поделился опытом, участникам рассказали о технологии производства животноводческой продукции, технологических параметрах заготовки кормов, о проводимых мероприятиях, направленных на повышение их качества.

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