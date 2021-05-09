Актуализированная Программа праздничных мероприятий, посвященных 76-летию Великой Победы
*изображение носит иллюстративный характер
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Фотографии: Александр Анташкевич
Актуализированная Программа мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне на ближайшие часы в городе Бобруйске.
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