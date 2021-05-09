0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

АктуальноИнфографикаЭтот день в календаре

Актуализированная Программа праздничных мероприятий, посвященных 76-летию Великой Победы

*изображение носит иллюстративный характер

87 0

Актуализированная Программа праздничных мероприятий, посвященных 76-летию Великой Победы

Актуализированная Программа мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне на ближайшие часы в городе Бобруйске.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿