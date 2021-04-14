Активную борьбу с весенними палами ведут спасатели

Работниками Бобруйского горрайотдела по ЧС ежедневно проводятся рейдовые мероприятия по предупреждению пожаров в экосистемах в городе и районе.

При патрулировании оперативной группы, в состав которой входили Владимир Пахомов (Бобруйский ГРОЧС) и Артем Евсеев (инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды) 12 апреля около 17.00 в районе деревни Ковали было обнаружено горение сухой растительности. Создавалась угроза жилым домовладениям в нескольких метрах от очага. С помощью подручных средств горение было ликвидировано. Тушить пламя также помогли местные жители. Горение произошло в результате оставленного без присмотра костра жителем деревни.

Спасатели напоминают, что распространенными причинами подобных пожаров являются незатушенные сигареты и спички, оставленный без присмотра костер, детская шалость. Работники МЧС просят граждан не оставаться равнодушными, и в случае обнаружения горения сухой растительности срочно сообщить по телефону 101 или 112, если самостоятельно справиться с огнем нет возможности.