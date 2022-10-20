Акция «Подари книгу» прошла в Бобруйске

Первичная организация ОО «БСЖ» ЦБУ №703 ОАО «АСБ Беларусбанк» в рамках акции «100 добрых дел к 100-летию Банка» провела благотворительную акцию «Подари книгу». Собранные в ЦБУ книги были переданы в ГУСО «Каменский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Учреждение было основано в 1953 году. Из 25 человек, изначально тут проживавших, дом-интернат разросся до 375 в настоящее время. В доме-

интернате проживают как люди, достигшие возраста, дающего право на пенсию по возрасту, так и инвалиды 1-й и 2-й групп, граждане, признанные недееспособными и нуждающимися в постоянном постороннем уходе и помощи, бытовом обслуживании и медицинской помощи.

Для восстановления психического и физического здоровья проживающие могут воспользоваться спортзалом, клубом, библиотекой, тренажерами, мини-стадионом, отдохнуть в благоустроенной лесопарковой зоне. Функционируют трудовые мастерские, кружки, клубы по интересам. Лучшие работы размещаются в витражах при входе в административный корпус.

Посещая такие учреждения, понимаешь, как много делается нашим государством и социальными работниками для поддержания пожилых и социально уязвимых людей. Сколько сил и энергии вкладывают в свой труд люди, которые избрали своей профессией помощь людям, чьи физические и социальные возможности ограничены. И насколько важна и в то же время ничтожна мала та лепта, которую мы внесли в общее дело.

Татьяна Леонович