Акция «С заботой о безопасности малой родины» стартовала в Могилевской области

Акция «С заботой о безопасности малой родины», направленная на людей преклонного возраста и жителей населенных пунктов, проводится в сельских населенных пунктах, городах, садовых товариществах, агроусадьбах с июня по июль (второй этап пройдет с сентября по октябрь). Ее цель – предупреждение пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и гибели на них людей пожилого возраста.

Так, на открытых площадках пройдут тематические «Ярмарки безопасности». Каждый посетитель ярмарки найдет себе занятие по вкусу: игровая зона (обучающие площадки «Проведи время с пользой», «Жучки-паучки», «Печки-лавочки», «Безопасный электрик», развлекательные конкурсы и др.), демонстрационная зона (показ пожарной аварийно-спасательной техники), торговля товарами народного потребления, творческая зона (мастер-классы по рукоделию и т.д.). Так в интересной развлекательной форме участники ярмарки будут познавать азы безопасности. И это еще не все.

Пенсионеры смогут принять участие в ряде других конкурсов: «Частушки безопасности», «СуперСТАР + ЮнСпас», «Мудрость. Опыт. Безопасность», а также весело провести время на дискотеках для тех, кому за…. На адрес пенсионеров поступит специальная корреспонденция от спасателей. Для транслирования профилактических материалов через громкоговоритель по улицам города отправится специальный транспорт МЧС.

В печатных изданиях появятся тематические страницы с профилактическим материалом и викторинами, радиостанции пополнятся тематическими викторинами и акциями. Пользователи социальных сетей откроют для себя не только интересные и актуальные профилактические материалы, но и различные активности, в которых можно проявить свои таланты и эрудицию. Безопасность будет поступать через транслирование аудиороликов, видеоматериалов, текстовой информации по радиоточкам и экранам предприятий и организаций, в салонах общественного транспорта, в бегущих строках в эфире телеканалов.