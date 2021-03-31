Акция ко Дню бездомного человека состоялась в ТЦСОН Первомайского района

30 марта проходит ежегодная общественная акция солидарности с людьми, которые оказались на улице – «День бездомного человека». В этот день социальный отдел Бобруйской епархии и социальный отдел при Свято-Иверском Храме во главе с протоиереем Виктором посетил отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов УСЗ «ТЦСОН Первомайского района г. Бобруйска» и передал для проживающих отделения средства личной гигиены.

День бездомного человека – это хороший повод, чтобы привлечь общественное внимание к бедам тех, кто остался без крова, ведь от беды никто не застрахован: люди оказываются на улице из-за личных трудностей, проблем со здоровьем и нехватки сил.

Основной задачей отделения круглосуточного пребывания является создание для граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, благоприятных, приближенных к домашним, условий проживания, организации постоянного ухода, бытового обслуживания и досуга.

По вопросам размещения в отделение можно обратиться по телефону 73-70-48.