Акцент на профилактику преступлений. В Бобруйском лесхозе прошла встреча с прокурорами и председателем КГК

Во вторник, 21 сентября, в ГЛХУ «Бобруйский лесхоз» прошла встреча с представителями правоохранительных органов. С трудовым коллективом пообщались прокурор Могилевской области Александр Чадюк, председатель Комитета государственного контроля Могилевской области Олег Садовский, прокурор Бобруйского района Геннадий Ярмак.

Александр Владимирович обстоятельно рассказал, какая обстановка складывается с преступностью по области и Бобруйскому району, затронул общественно-политические события, происходящие в нашей стране.

Эффективность совместной работы правоохранительных органов по профилактике и борьбе с преступлениями очень убедительно прослеживается в статистических данных. Прокурор области привел динамику преступности и изменение криминогенной ситуации в цифрах. Надо отметить, что количество преступлений значительно снизилось. К примеру, в 2006 году было совершено 23,5 тысяч преступлений, в 2020-м – 10,5 тысяч.

– Каждое третье преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения, в том числе практически 90 процентов всех убийств, умышленных причинений тяжких телесных повреждений. В 2009 году в пьяном виде было совершено 4134 преступления, в 2020-м – 2321. В два раза снижение уровня, но все равно это третья часть от всех правонарушений, – рассказал Александр Чадюк. – Что касается преступности несовершеннолетних, то в этом году Могилевская область находится на хороших лидирующих позициях: у нас меньшего всего преступлений совершено детьми. Лет пять назад был всплеск по наркотическим статьям. Нам удалось справиться с этой бедой. Еще пару лет назад в воспитательной колонии отбывали наказание за «наркотики» более 150 несовершеннолетних, на сегодня – около 30-40. Многие поняли, осознали. Но все равно ситуация напряженная. Я хочу к вам обратиться, чтобы вы наблюдали за детьми, проводили разъяснительные беседы. Потому что получить за закладку наркотиков 10 лет, никто не пожелает своим детям.

Прокурор области приводил еще много цифр и примеров из жизни. Особое внимание уделил теме гибели людей от внешних причин: на пожарах, в ДТП, на водоемах при купании, от бытовых и производственных травм. Александр Чадюк призвал собравшихся в зале соблюдать правила техники безопасности, а также о любых увиденных правонарушениях сообщать в правоохранительные органы.

В завершение встречи работники лесхоза смогли задать волнующие их вопросы и обратиться с проблемами в ходе личного приема.