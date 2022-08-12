Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Фотофакт

Аграрная неделя Ленинградской области. Участвуют предприятия Бобруйска

30 0

Аграрная неделя Ленинградской области. Участвуют предприятия Бобруйска

Более 250 производителей сельхозпродукции из России, Беларуси и Кыргызстана, 200 единиц техники представлены на выставке-ярмарке.

На поле более чем в 100 гектаров работают сырный фестиваль, фермерская ярмарка, город мастеров, проходят выставки и тест-драйвы сельскохозяйственной техники. Фестивальные и ярмарочные ряды посетили сегодня, 12 августа, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

«Профессиональный и открытый диалог, который сегодня проходит в рамках деловой программы аграрной недели, способствует поиску и активному продвижению в практическую деятельность инновационных, наиболее эффективных форм и методов работы сельхозпроизводителей, налаживанию конструктивного взаимодействия с коллегами и партнёрами, обмену знаниями и ответам на все интересующие вопросы», ― подчеркнул Александр Дрозденко.
В фестивале принимают участие и бобруйские предприятия: Красный пищевик, Бобруйскагромаш, Бобруйский мясокомбинат, ТДиА, Бобруйский филиал Бабушкина крынка.
Большая программа приготовлена для гостей праздника ― жителей региона: конкурсы, игры, викторины, фуд-корты, детская площадка, карусели, контактный зоопарк, концерты.
Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »