Аграрная неделя Ленинградской области. Участвуют предприятия Бобруйска

Более 250 производителей сельхозпродукции из России, Беларуси и Кыргызстана, 200 единиц техники представлены на выставке-ярмарке.
На поле более чем в 100 гектаров работают сырный фестиваль, фермерская ярмарка, город мастеров, проходят выставки и тест-драйвы сельскохозяйственной техники. Фестивальные и ярмарочные ряды посетили сегодня, 12 августа, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.
«Профессиональный и открытый диалог, который сегодня проходит в рамках деловой программы аграрной недели, способствует поиску и активному продвижению в практическую деятельность инновационных, наиболее эффективных форм и методов работы сельхозпроизводителей, налаживанию конструктивного взаимодействия с коллегами и партнёрами, обмену знаниями и ответам на все интересующие вопросы», ― подчеркнул Александр Дрозденко.
В фестивале принимают участие и бобруйские предприятия: Красный пищевик, Бобруйскагромаш, Бобруйский мясокомбинат, ТДиА, Бобруйский филиал Бабушкина крынка.