Аграрная неделя Ленинградской области. Участвуют предприятия Бобруйска

Более 250 производителей сельхозпродукции из России, Беларуси и Кыргызстана, 200 единиц техники представлены на выставке-ярмарке.

На поле более чем в 100 гектаров работают сырный фестиваль, фермерская ярмарка, город мастеров, проходят выставки и тест-драйвы сельскохозяйственной техники. Фестивальные и ярмарочные ряды посетили сегодня, 12 августа, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.