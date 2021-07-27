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Адреса, метры, цены. Арендное жилье в Бобруйске

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Адреса, метры, цены. Арендное жилье в Бобруйске

Бобруйский горисполком информирует о наличии свободных жилых помещений арендного пользования:

 

* - расчет платы произведен в соответствии с размером базовой величины (29,0 рублей);

Прием заявлений осуществляется с 28.07.2021 по 11.08.2021 (включительно) по адресу: пл. Ленина, 1, каб. 101,

приемные дни:

- понедельник, суббота с 8.00 до 17.00 час. (обед с 13.00 до 14.00 час);

- вторник, четверг, пятница с 8.00 до 18.00 час. (без обеда);

- среда с 8.00 до 20.00 час. (без обеда).

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