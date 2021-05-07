0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Афиша

Администрация Первомайского района приглашает гостей и жителей города на праздник «Сохраняя память поколений»

60 0

Администрация Первомайского района приглашает гостей и жителей города на праздник «Сохраняя память поколений»

Администрация Первомайского района приглашает гостей и жителей города на районный праздник «Сохраняя память поколений», посвященный Дню Победы, который состоится 8 мая с 16.00 до 19.30 в Молодежном парке.

В рамках данного мероприятия состоится праздничный концерт, аквагрим, показательные выступления кинологов, катание на лошадях, солдатская каша.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿