Адаптироваться к новым реалиям

Импортозамещение является важнейшим государственным приоритетом, от реализации которого зависит сбалансированное развитие региона и страны в целом. Это прекрасно понимают в ОАО «Бобруйсксельмаш», где смогли успешно адаптироваться к требованиям рынка и расширить сотрудничество с партнерами-соседями из Российской Федерации.

– Если раньше после заключения биржевых сделок в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» к нам иногда поставлялся металлопрокат украинского производства, то сегодня – только с заводов-производителей Беларуси и Российской Федерации. Что же касается сортового и трубного проката, большая часть требуемого ассортимента для «Бобруйсксельмаша» производится на предприятиях нашей республики, таких как Белорусский металлургический завод в Жлобине, Могилевский металлургический завод, Молодечненский трубопрокатный завод, – рассказывает Юрий Толкачев, начальник отдела ­материально-технического снабжения и логистики ОАО «Бобруйсксельмаш».

По словам руководства, работа на предприятии ведется в штатном режиме. Отметим, что сегодня ОАО «Бобруйск­сельмаш» – единственный на постсоветском пространстве производитель некоторых видов техники. Здесь вы­пускается более ста наименований машин и оборудования, необходимых для работы на земле.