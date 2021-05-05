0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Афиша

9 мая Бобруйск присоединится к республиканской акции «Беларусь помнит»

20 0

9 мая Бобруйск присоединится к республиканской акции «Беларусь помнит»

Республиканская акция-шествие «Беларусь помнит» ежегодно проходит 9 мая во всех населенных пунктах нашей страны. В этот исторический день каждый белорус старается отдать дань памяти героям войны, внесшим вклад в освобождение от немецко-фашистских захватчиков нашей страны и всей Европы.

В Бобруйске патриотическая акция пройдет 9 мая, начало: в 11.15 (улица Минская (улица Карбышева) - улица Социалистическая - площадь Победы).

 

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿