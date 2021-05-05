9 мая Бобруйск присоединится к республиканской акции «Беларусь помнит»
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Республиканская акция-шествие «Беларусь помнит» ежегодно проходит 9 мая во всех населенных пунктах нашей страны. В этот исторический день каждый белорус старается отдать дань памяти героям войны, внесшим вклад в освобождение от немецко-фашистских захватчиков нашей страны и всей Европы.
В Бобруйске патриотическая акция пройдет 9 мая, начало: в 11.15 (улица Минская (улица Карбышева) - улица Социалистическая - площадь Победы).
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