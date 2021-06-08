9 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз
43 0
В среду ночью ожидается переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, грозы. В дневные часы при грозах местами град и сильные ливни. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с, в дневные часы местами возможно шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, днем - 20-26 градусов тепла.
также
-
9 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз
-
Автомобильное топливо подорожает на 1 копейку с 8 июня
-
Открыт сбор средств на надгробный памятник Змитроку Бядуле
-
10 июня в Бобруйске день трезвости
-
О грозах, граде, сильных ливнях и шквалистом ветре 7 июня предупреждает Могилевоблгидромет