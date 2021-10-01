8 октября Ковали ждут всех на районные «Дожинки». Программа мероприятий

Районный фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки-2021» состоится 8 октября в аг. Ковали. Здесь соберутся руководители и работники сельскохозяйственных организаций, чтобы в торжественной обстановке подвести итоги уборочной страды. Гостей праздника ждет в этот день много интересного.