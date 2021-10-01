8 октября Ковали ждут всех на районные «Дожинки». Программа мероприятий

Программа мероприятий районного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дожинки-2021»
Место проведения: агрогородок Ковали.
Дата проведения: 8 октября 2021 г.
|Время проведения
|Наименование мероприятия
|14.00
|Открытие Парка здоровья в агрогородке Ковали
|14.30
|Праздничное шествие делегаций, передовиков-участников районного фестиваля тружеников села «Дожинки — 2021» «Вітаем гаспадароў зямлі Бабруйскай»
|14.35
|Торжественное открытие районного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынки-2021» (на уличной сценической площадке)
|14.55-15.40
|Церемония награждения передовиков районного соревнования по уборке урожая зерновых и зернобобовых культур «Ганарыцца вамі сёння ўся краіна» (на уличной сценической площадке)
|15.40-18.00
|Праздничный концерт творческих коллективов Бобруйского района и г. Бобруйска «Хлебам і песняй славім свой край» (на уличной сценической площадке)
|11.00-18.30
|Работа фестивальных площадок
|Праздничная площадка «Кола мастацтваў»
|— выставка мастеров декоративно-прикладного творчества с организацией мастер-классов; — выставка работ ремесленников.
|Праздничная площадка «Шлях да хлеба»
|— музейно-этнографическая выставка под открытым небом; — демонстрация технологического процесса изготовления хлеба по старинным рецептам
|Площадка «Бабруйшчына шчодрая, Бабрушчына гасцінная»:
|— выставка тематических подворий организаций Бобруйского района «Дажыначны кірмаш» с дегустацией продукции; — проведение конкурсов-выставок «Дары зямелькі беларускай»; — выставка «Чароўная магія меду» с дегустацией меда; — выставка садоводов и огородников «У гародзе свята – усяго багата»; — работа библио-кафе «Что за чудо этот овощ!»; — тематическая площадка «Дары лесов Бобруйского района» с выставкой-дегустацией.
|Праздничная экспозиция «А ў нас сення Талака»
|— работа торгово-выставочных экспозиций предприятий перерабатывающей промышленности г. Бобруйска, индивидуальных предпринимателей; — работа тематических экспозиций театрализованных площадок клубных учреждений района в форме праздников даров земли белорусской «Гарбузны рай», «Агурковая слабада», «Бульбяная слабада», «Дары леса», «Багач гародніны, «Дзіўная садавіна».
|Праздничная экспозиция «Дажынкавы вернісаж»
|— выставка-вернисаж художественных работ учащихся детской школы искусств, учреждений образования Бобруйского района и самодеятельных художников
|Площадка «Беларусь — страна народнага адзiнства»
|— выставка достижений первичных организации ОО «БРСМ»; — «Пункт Мира»; — презентация проекта спилс-карт «ВЕДАЮ БЕЛАРУСЬ»
|Праздничная экспозиция «Край дзяцінства»
|— конкурсные мероприятия и игровые программы для детей «Дажыначныя забавы»; — катание на пони; — выставочные экспозиции Центра творчества Бобруйского района; — работа детских игровых аттракционов; — выставка-продажа игрушек и сувенирной продукции «Кірмаш гульняў і забаў»
|Площадка цветочных композиций «Кветкі восені»
|выставка-продажа цветов и цветочных композиций
|Спортивно-оздоровительная площадка «Бабруйшчына спартыўная»
|— спортландия «Забавы осени» среди детей и подростков; — спортивные соревнования и конкурсы среди детей и взрослых.
|18.00-23.00
|Праздничная дискотека «Осенний вернисаж»