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8 октября Ковали ждут всех на районные «Дожинки». Программа мероприятий

По информации Бобруйского райисполкома 64 0

8 октября Ковали ждут всех на районные «Дожинки». Программа мероприятий

Районный фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки-2021» состоится 8 октября в аг. Ковали. Здесь соберутся руководители и работники сельскохозяйственных организаций, чтобы в торжественной обстановке подвести итоги уборочной страды. Гостей праздника ждет в этот день много интересного.

Программа мероприятий районного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дожинки-2021»

Место проведения: агрогородок Ковали.

Дата проведения: 8 октября 2021 г.

Время проведенияНаименование мероприятия
14.00Открытие Парка здоровья в агрогородке Ковали
14.30Праздничное шествие делегаций, передовиков-участников районного фестиваля тружеников села «Дожинки — 2021» «Вітаем гаспадароў зямлі Бабруйскай»
14.35Торжественное открытие районного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынки-2021» (на уличной сценической площадке)
14.55-15.40Церемония награждения передовиков районного соревнования по уборке урожая зерновых и зернобобовых культур «Ганарыцца вамі сёння ўся краіна» (на уличной сценической площадке)
15.40-18.00Праздничный концерт творческих коллективов Бобруйского района и г. Бобруйска «Хлебам і песняй славім свой край» (на уличной сценической площадке)
11.00-18.30Работа фестивальных площадок
Праздничная площадка «Кола мастацтваў»
— выставка мастеров декоративно-прикладного творчества с организацией мастер-классов; — выставка работ ремесленников.
Праздничная площадка «Шлях да хлеба»
— музейно-этнографическая выставка под открытым небом; — демонстрация технологического процесса изготовления хлеба по старинным рецептам
Площадка «Бабруйшчына шчодрая, Бабрушчына гасцінная»:
— выставка тематических подворий организаций Бобруйского района «Дажыначны кірмаш» с дегустацией продукции; — проведение конкурсов-выставок «Дары зямелькі беларускай»; — выставка «Чароўная магія меду» с дегустацией меда; — выставка садоводов и огородников «У гародзе свята – усяго багата»; — работа библио-кафе «Что за чудо этот овощ!»; — тематическая площадка «Дары лесов Бобруйского района» с выставкой-дегустацией.
Праздничная экспозиция «А ў нас сення Талака»
— работа торгово-выставочных экспозиций предприятий перерабатывающей промышленности г. Бобруйска, индивидуальных предпринимателей; — работа тематических экспозиций театрализованных площадок клубных учреждений района в форме праздников даров земли белорусской «Гарбузны рай», «Агурковая слабада», «Бульбяная слабада», «Дары леса», «Багач гародніны, «Дзіўная садавіна».
Праздничная экспозиция «Дажынкавы вернісаж»
— выставка-вернисаж художественных работ учащихся детской школы искусств, учреждений образования Бобруйского района и самодеятельных художников
Площадка «Беларусь — страна народнага адзiнства»
— выставка достижений первичных организации ОО «БРСМ»; — «Пункт Мира»; — презентация проекта спилс-карт «ВЕДАЮ БЕЛАРУСЬ»
Праздничная экспозиция «Край дзяцінства»
— конкурсные мероприятия и игровые программы для детей «Дажыначныя забавы»; — катание на пони; — выставочные экспозиции Центра творчества Бобруйского района; — работа детских игровых аттракционов; — выставка-продажа игрушек и сувенирной продукции «Кірмаш гульняў і забаў»
Площадка цветочных композиций «Кветкі восені»
выставка-продажа  цветов  и цветочных композиций
Спортивно-оздоровительная площадка «Бабруйшчына спартыўная»
— спортландия «Забавы осени» среди детей и подростков; — спортивные соревнования и конкурсы среди детей и взрослых.
18.00-23.00Праздничная дискотека «Осенний вернисаж»
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