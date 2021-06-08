8% областного объема экспорта Могилевщины приходится на легкую промышленность региона

Предприятия легкой промышленности Могилевской области выпускают ткани из химических волокон, хлопчатобумажные и льняные, постельное и столовое белье, одежду, кожевенные товары, обувь и другую продукцию. Флагманы легкой промышленности Могилевщины: «Лента», «Шаговита», «Моготекс», «Славянка», «Бобруйсктрикотаж», «Махина-ТСТ».

- В прошлом году, отмечался рост производства на отдельные виды продукции, - рассказали в Главном статуправлении Могилевской области. – Так, более чем в 3 раза выросло производство трикотажных изделий, более, чем на 44% - льняных тканей, на 23% - столового текстиля, на 17,5% - рабочей одежды, на 12% - постельного белья.

Более того 8% областного объема всего экспорта предприятий Могилевщины составили текстильные изделия, одежда, изделия из кожи и меха. На внешний рынок товаров поставлено на $154,6 млн. (+1,9% к предыдущему году).

Что касается работников сферы легкой промышленности, которые отметят свой профессиональный праздник 13 июня (воскресенье), на конец 2020 года в организациях области трудилось 10,3 тысячи человек. Без малого 76% трудовых коллективов представлены женщинами. Средний возраст работников – 43 года. Почти каждый шестой представитель организаций легкой промышленности моложе 31 года.