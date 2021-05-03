8 мая пройдет прямая телефонная линия на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства
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8 мая с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Бобруйска.
|70-76-90
|Мясник Эдуард Николаевич
|главный инженер ГО "Бобруйскжилкомхоз"
|78-74-16
|Бусел Валерий Эдуардович
|главный инженер КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска"
|70-55-08
|Паулаускас Дмитрий Жидрунавич
|и.о. главного инженера КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска"
|73-87-76
|Марченко Александр Васильевич
|заместитель директора КУП "ДЭП г. Бобруйска" (по озеленению)
|78-94-03
|Борищик Юрий Владимирович
|главный инженер КПУП "Теплоэнергетика г.Бобруйска"
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