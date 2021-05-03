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8 мая пройдет прямая телефонная линия на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства

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8 мая пройдет прямая телефонная линия на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства

8 мая с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Бобруйска.

70-76-90Мясник Эдуард Николаевичглавный инженер ГО "Бобруйскжилкомхоз"
78-74-16Бусел Валерий Эдуардовичглавный инженер КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска"
70-55-08Паулаускас Дмитрий Жидрунавичи.о. главного инженера КУП "ЖРЭУ Ленинского района  г. Бобруйска"
73-87-76Марченко Александр Васильевичзаместитель директора КУП "ДЭП г. Бобруйска" (по озеленению)
78-94-03Борищик Юрий Владимировичглавный инженер КПУП "Теплоэнергетика г.Бобруйска"
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