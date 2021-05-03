8 мая пройдет прямая телефонная линия на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства

8 мая с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Бобруйска.

70-76-90 Мясник Эдуард Николаевич главный инженер ГО "Бобруйскжилкомхоз" 78-74-16 Бусел Валерий Эдуардович главный инженер КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" 70-55-08 Паулаускас Дмитрий Жидрунавич и.о. главного инженера КУП "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска" 73-87-76 Марченко Александр Васильевич заместитель директора КУП "ДЭП г. Бобруйска" (по озеленению) 78-94-03 Борищик Юрий Владимирович главный инженер КПУП "Теплоэнергетика г.Бобруйска"