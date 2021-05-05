8 мая бобруйчан приглашают поучаствовать в велопробеге «#НавстречуПобеде»
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8 мая в Бобруйске состоится велопробег «#НавстречуПобеде». Старт в 10.00. Участники проследуют по маршруту улица Еловики – улица Минская – улица Карбышева – ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск».
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