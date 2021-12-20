75-летний юбилей отметил Бобруйский торгово-экономический профессионально-технический колледж

Свое 75-летие 17 декабря отметил Бобруйский государственный торгово-экономический профессионально-технический колледж. Уже много лет колледж готовит высококвалифицированных специалистов в области общественного питания и торговли. Выпускники колледжа работают почти в каждом магазине, каждом заведении сферы обслуживания и торговли Бобруйска. Многие выпускники вернулись в родной колледж в качестве мастеров и преподавателей, что бы готовить кадры для нашей страны.

В этот знаменательный день в стенах учебного заведения развернулись выставочные композиции декоративно-прикладного творчества, пряничные домики, композиции различных вариантов оформления новогодних подарков, выполненные руками педагогов и учащимися, мастер-класс по упаковке подарков. Молодой специалист мастер производственного обучения Штукина Александра Андрияновна продемонстрировала различные способы складывания салфеток для новогоднего стола. Елена Анатольевна Тарасенко показала варианты украшения пряников с помощью росписи белковой рисовальной массой техники айсинг. Приглашенные гости активно принимали участие в мастер-классах по складыванию салфеток и айсингу.

В завершении данного мероприятия состоялся праздничный концерт.

Пришли поздравить колледж выпускники – кондитер ОДО «Виталюр» Роман Белых и специалист по ТрейдМаркетингу интернет-магазина «Бухта» Виктор Дибров. Со сцены музыкальным подарком поздравили своих педагогов выпускник колледжа Екатерина Марченкова, Дарья Белая, Иван Стельмах.

Среди почетных гостей на празднике присутствовали начальник управления дошкольного, общего, среднего, профессионального и среднего специального образования Марина Богданова, заместитель главы администрации Ленинского района Бобруйска Инна Новикова, председатель Бобруйской городской организации «Белорусского профессионального союза работников образования и науки Руслана Кравцова, председатель районной Ленинской организации города Бобруйска РОО«Белая Русь» Ирина Русакович, член президиума Бобруйской городской общественной организации «Белорусский союз женщин» Светлана Бабкова, благочинный Бобруйского городского округа, настоятель Иверского храма протоирей Сергий Коровинский, а также представители базовых предприятий и организаций заказчиков кадров сферы обслуживания и торговли.

Присутствовали также и ветераны: Синицына Галина Владимировна, Ключко Раиса Ивановна, Беликова Наталья Сергеевна, Суворова Людмила Васильевна. Тем, кто не смог присутствовать на мероприятии, отправлены благодарственные письма.

Лучшим работникам колледжа были вручены Почетные грамоты, благодарности от главного управления по образованию Могилевского облисполкома, администрации Ленинского района Бобруйска, городской организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки, районной организации РОО «Белая Русь» и Бобруйской городской общественной организации «Белорусский союз женщин».

Автор: Виктория Богушевич, методист. Фото: Виталий Маглюй и Виктория Богушевич.