75 – это только начало. Юбилей торгово-экономического колледжа

История торгово-экономического колледжа началась в 1946 году, когда открылась школа торгово-кулинарного ученичества. В то время наиболее важными были профессии повара и продавца. Школа размещалась в небольшом здании, и первым ее директором стал А.М. Касабуцкий. В 1947 году конкурс при зачислении был пять человек на место. Выпускников распределяли в Минск, Могилев, Брест. С 1948-го школа начала готовить счетоводов, кулинаров, официантов, калькуляторщиков, заведующих буфетами.

В 1956-м ее переименовали в Бобруйскую школу кулинарного ученичества. Руководитель учреждения М.И. Кунцевич и его заместитель К.Г. Задиран многое делали для развития материально-­технической базы, организовали изучение новых оборудования, технологий и приемов работы на базовых предприятиях.

С 1966-го по 1985-й школа находилась в статусе торгово-кулинарного училища и подчинялась министерству торговли республики. А в 1985 году училище перешло в ведение Госкомитета БССР по профтехобразованию. Повысилась квалификация педагогических работников, внедрялись активные формы организации уроков.

С 1995-го в учебном заведении появилась платная форма обучения. На базе училища открылось отделение Минского негосударственного техникума внешне­экономической деятельности. В четырех группах обучались 82 человека по специальностям: бухгалтерский учет, анализ и аудит; коммерческая деятельность; маркетинг и менеджмент.

В 2003 году училище получило статус колледжа. В этот период решались и новые задачи: привлекались дополнительные внебюджетные средства для укрепления материально-технической базы, разрабатывались учебные планы, оборудовались учебные мастерские. В этом же году заработали производственный участок и торговая сеть колледжа.

29 июня 2005-го в колледже состоялся первый выпуск учащихся, получивших диплом о среднем специальном образовании по квалификации «товаровед». У выпускников, получивших среднее специальное образование, есть возможность обучаться в высших учебных заведениях по сокращенной программе. Кроме основных образовательных программ, более двадцати лет по заявкам центров занятости населения Бобруйска и района колледж осуществляет подготовку квалифицированных рабочих из числа безработных. Они получают квалификации повара, продавца, кондитера, официанта.

С 2004 года началось сотрудничество учреждения образования с итальянской ассоциацией области Валле д’Аоста «Форум по правам детей Чернобыля». Были получены оборудование для учебной лаборатории приготовления и контроля качества пищи, оснащения бара и 36 компьютеров.

В сентябре 2005-го запустили в эксплуатацию кондитерский цех и получили лицензию на право изготовления и реализации кондитерских и кулинарных изделий.

Внебюджетная деятельность позволяет учащимся проходить производственное обучение и расширяет возможность улучшения материально-технической базы учебного заведения.

Колледж действует на основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности, в соответствии с которой имеет право на подготовку кадров с профессионально-техническим и средним специальным образованием. Сегодня колледж готовит специалистов по специальностям «Общественное питание» и «Торговое дело», обучая таким профессиям, как повар, кондитер, официант, продавец, контролер-кассир (контролер). Кроме того, организовано обучение групп на базе профессионально-­технического образования с получением среднего специального образования по специальности «Коммерческая деятельность» с присвоением квалификации «Товаровед». Есть заочное обучение по профессиям продавца и товароведа.

Совместные усилия коллектива приносят победы на конкурсах профессионального мастерства.

2011 г. – дипломом II степени областного конкурса профессионального мас­терства по профессии «Официант» награждена команда учащихся.

2012 г. – диплом II степени областного конкурса профессионального мастерства по профессии «Кондитер» завоевала команда учащихся.

2012 г. – дипломом III степени областного конкурса профессионального мас­терства «Мастер года» награждена мас­тер п/о Елена Жвания.

2012 г. – диплом I степени городского конкурса кулинарного искусства получила мастер п/о Кристина Лейко, дипломом II степени городского конкурса кондитерского искусства награжден мастер п/о Юрий Окрут.

2014 г. – диплом II степени областного конкурса профессионального мастерства World skills Belarus в компетенции «Кулинарное искусство» завоевал учащийся А. Бойтемиров, в компетенции «Ресторанный сервис» награждена учащаяся А. Екимцева.

2015 г. – дипломом участника VII Inwest Weekend в номинации «Ресторанный сервис. Лучшее решение в сфере услуг» награждена команда учащихся в составе Александра Манилова и Татьяны Березкиной.

2016 г. – диплом областного конкурса профессионального мастерства «Мастер года» завоевала мастер п/о Елена Тарасенко.

2016 г. – дипломом III степени областного конкурса профессионального мас­терства World skills Belarus в компетенции «Кулинарное искусство» награжден учащийся Юрий Безвиконный.

2019 г. – диплом I степени в номинации «Лучший сервисный отряд» городского конкурса студенческих отрядов «Трудовой семестр-2019».

2020 г. – диплом II степени в номинации «Художественная работа по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов» в областном конкурсе проектов по экономии и бережливости «Энергомарафон-2019».

2020 г. – диплом I степени в номинации «Любимый город, о тебе мои стихи» в городском творческом конкурсе «Молодежь о городе Бобруйске».

Ежегодный выпуск – свыше 200 учащихся по различным специальностям. Большой вклад в дело воспитания и подготовки настоящих специалистов вносит весь инженерно-педагогический коллектив колледжа. В учебном заведении проводится большая воспитательная работа. Учащиеся принимают активное участие в различных конкурсах, фес­тивалях и других культурно-массовых мероприятиях городского и областного уровней. Победы в них были отмечены грамотами и дипломами.

В колледже трудятся педагоги с большим профессиональным опытом. Среди них преподаватели В.Е. Полещук, И.А. Терешко, В.О. Иваненко, М.Ю. Анисимова, Н.В. Власова, О.В. Павлюкова, О.В. Парахневич, Е.А. Тарасенко, Д.Ю. Ганжурова, А.Ф. Красносельская, С.Л. Стрижевская, С.В. Синявская, Ж.И. Рекиш, Г.С. Козлова...

Галина Станиславовна Козлова закончила Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации в Гомеле. Работала в торговле. В 2005-м пришла в образование, была социальным педагогом в лицее №13. С 2017 года, после реорганизации лицея, трудится мастером производственного обучения в нашем колледже. Работу свою любит. Опытный и очень ответственный специалист. Уроки проводит информативные и красочные. В ее кабинете огромное количество образцов молочной продукции, сделанных руками Галины Станиславовны. Учащие­ся активно работают на занятиях, ведь заинтересованы в овладении учебным материалом, который всегда изложен понятно и доступно для ребят и интересен им как будущим продавцам.

Светлана Владимировна Синявская с детства мечтала быть учителем, но так сложилось, что после 11-го класса поступила в наш колледж. Учиться здесь ей очень нравилось, поэтому, получив диплом с отличием, решила продолжить обучение в Минском торговом колледже. Сначала работала поваром в детском санатории «Свислочь». Изучить производство, так сказать, изнутри – хороший опыт для мастера производственного обучения. За время работы в колледже (с 2002 года) была мастером в группах «повар-­кондитер», «повар-калькулятор» и даже «повар-буфетчик-контролер-­кассир». Теперь Светлана Владимировна возглавляет отделение специальности «Общественное питание».

Преподаватели Светлана Леонидовна Стрижевская и Мария Юрьевна Анисимова – настоящие профессионалы в своем деле. В 2019 году они являлись экспертами в творческой группе по подготовке к конкурсу профессионального мастерства World Skills. Светлана Леонидовна окончила наш колледж, училась в Могилевском государственном университете продовольствия. В колледже сначала работала мастером производственного обучения, сейчас – преподавателем спецдисциплин. Человек творческий, ведет объединение по интересам по карвингу. С теплотой говорит об учащихся, особо выделяя одну выпускницу, которую называет своей правой рукой во всех начинаниях. Неудивительно, что сегодня эта талантливая девушка трудится бок о бок со Светланой Леонидовной и показывает не менее впечатляющие результаты. Эта выпускница – Мария Юрьевна. Окончила колледж в 2008 году. Говорит, что на­училась готовить и полюбила профессию именно здесь. Затем училась в МГУП. Стаж работы в БГТЭПТК – почти 10 лет, сначала мастером производственного обучения, а последние пять лет преподавателем. У учащихся пользуется уважением и непререкаемым авто­ритетом.

Педагоги всегда болеют душой за учащихся, стараются вложить в них максимально качественные профессиональные знания и умения.

75 – это только начало. У нас все еще впереди, много побед и свершений!