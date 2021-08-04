7 августа представители горисполкома и администраций районов Бобруйска выслушают бобруйчан

7 августа с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведут:

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ЖУК, заместитель председателя Бобруйского горисполкома по тел. 68 00 18. Курируемые вопросы: экономика, инвестиционная деятельность, статистика и анализ, предпринимательство, труд и заработная плата, торговля, оказание бытовых услуг населению.

СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА ГРИНЕВЕЦКАЯ, управляющий делами администрации Ленинского района г.Бобруйска по тел. 76 52 33. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.

ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА КОНЦЕВАЯ, заместитель главы администрации Первомайского района г.Бобруйска по тел. 77 75 17. Курируемые вопросы: социально-культурная сфера, идеологическая работа, образование, государственная молодежная политика, средства массовой информации.