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65 абитуриентов сдали ЦТ по русскому языку на все сто. 16 человек показали нулевой результат

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65 абитуриентов сдали ЦТ по русскому языку на все сто. 16 человек показали нулевой результат

Об этом сообщает БЕЛТА. Результаты ЦТ по русскому языку уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ.

Сдавать ЦТ по русскому языку планировали 50,8 тыс. человек. В первый день сдачи на испытание не пришли 1159 абитуриентов, во второй - 841.

Централизованное тестирование в Беларуси стартовало 16 июня с испытания по белорусскому языку. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. человек. Следующее ЦТ - по физике - пройдет 2 июля.

А вы помните героев Бобруйска прошлогодней вступительной кампании?

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