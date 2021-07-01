65 абитуриентов сдали ЦТ по русскому языку на все сто. 16 человек показали нулевой результат
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Об этом сообщает БЕЛТА. Результаты ЦТ по русскому языку уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ.
Сдавать ЦТ по русскому языку планировали 50,8 тыс. человек. В первый день сдачи на испытание не пришли 1159 абитуриентов, во второй - 841.
Централизованное тестирование в Беларуси стартовало 16 июня с испытания по белорусскому языку. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. человек. Следующее ЦТ - по физике - пройдет 2 июля.
А вы помните героев Бобруйска прошлогодней вступительной кампании?
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