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6 мая из-за сильного ветра сохранится оранжевый уровень опасности

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6 мая из-за сильного ветра сохранится оранжевый уровень опасности

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 6 мая из-за сильного ветра.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью временами пройдут дожди, местами сильные, днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах прогнозируются грозы. Ветер ожидается южный, юго-западный 5-10 м/с, ночью местами, днем во многих районах порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 4-10. Днем будет 9-15 градусов тепла.

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