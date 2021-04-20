593 тыс. рублей подоходного налога предъявлено бобруйчанам по результатам проведенной кампании по декларированию доходов, полученных в 2020 году.

За период проведения кампании по декларированию доходов, полученных физическими лицами в 2020 году, налоговые декларации (расчеты) по подоходному налогу с физических лиц представили 760 бобруйчан, что на 258 человек больше, чем в прошлом году.

При этом наблюдается постоянный рост деклараций, которые заполнялись физическими лицами не на бумаге, а были поданы в электронном виде через «Личный кабинет плательщика». В прошлом году в электронном виде было представлено 84,3% деклараций, в 2021 году - 91,2%.

Сумма подоходного налога, доначисленного на основании представленных деклараций, составила 593,0 тыс. рублей, что на 256,2 тыс. рублей больше, чем в прошлом году.

Наибольшая сумма задекларированного за 2020 год дохода составила 416,2 тыс. рублей. Сумма подоходного налога, предъявленного бобруйчанину, получившему этот доход из-за рубежа, составила 54,1 тыс. рублей.

Следует напомнить, что подоходный налог с физических лиц плательщиками, представившими декларацию за 2020 год, должен быть уплачен в бюджет не позднее 1 июня 2021 года.

Неуплата или неполная уплата суммы подоходного налога, исчисленного на основании представленной декларации за 2020 год, если неуплаченная или не полностью уплаченная сумма налога превышает 1 базовую величину, влечет наложение штрафа в размере 15% от неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 базовой величины (размер базовой величины составляет 29 рублей, следовательно, размер штрафа составляет от 14,5 рублей и более).

В случае несвоевременной уплаты налога также начисляются пени за каждый календарный день просрочки платежа.

Инспекция МНС Республики Беларусь по г.Бобруйску