5 пожаров произошло за минувшие сутки в Могилевской области
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За минувшие сутки подразделения МЧС совершили 12 выездов, из них: 5 – на тушение пожаров, 7 – на оказание технической помощи. Пожары произошли в г. Могилеве, г. Бобруйске, в Дрибинском и Могилевском районах. На пожаре погиб 1 человек. Работниками МЧС спасено 3 жилых дома, 5 хозяйственных строения.
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