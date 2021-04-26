5 пожаров произошло за минувшие сутки в Могилевской области

За минувшие сутки подразделения МЧС совершили 12 выездов, из них: 5 – на тушение пожаров, 7 – на оказание технической помощи. Пожары произошли в г. Могилеве, г. Бобруйске, в Дрибинском и Могилевском районах. На пожаре погиб 1 человек. Работниками МЧС спасено 3 жилых дома, 5 хозяйственных строения.