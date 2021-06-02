5 июня руководство предприятий ЖКХ ответит на вопросы бобруйчан

5 июня с 9.00 до 12.00 организовано проведение прямой телефонной линии на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства г. Бобруйска

70-76-89 Шостак Александр Николаевич генеральный директор Государственного объединения "Бобруйскжилкомхоз" 78-71-86 Дыба Людмила Викторовна директор Государственного предприятия "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" 70-55-06 Одинец Артур Вячеславович начальник ПТО Государственного предприятия "ЖРЭУ Ленинского района г.Бобруйска" 73-87-76 Леонович Виктор Владимирович директор Государственного предприятия "ДЭП г. Бобруйска" 78-94-04 Шевелева Ольга Владимировна и.о. главного инженера – начальник ПТО Государственного предприятия "Теплоэнергетика г.Бобруйск"