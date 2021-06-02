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5 июня руководство предприятий ЖКХ ответит на вопросы бобруйчан

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5 июня руководство предприятий ЖКХ ответит на вопросы бобруйчан

5 июня с 9.00 до 12.00 организовано проведение прямой телефонной линии на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства г. Бобруйска

 

70-76-89Шостак Александр Николаевичгенеральный директор Государственного объединения "Бобруйскжилкомхоз"
78-71-86Дыба Людмила Викторовнадиректор Государственного предприятия "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска"
70-55-06Одинец Артур Вячеславовичначальник ПТО Государственного предприятия "ЖРЭУ Ленинского района г.Бобруйска"
73-87-76Леонович Виктор Владимировичдиректор Государственного предприятия "ДЭП г. Бобруйска"
78-94-04Шевелева Ольга Владимировнаи.о. главного инженера – начальник ПТО Государственного предприятия "Теплоэнергетика г.Бобруйск"

 

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