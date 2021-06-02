5 июня руководство предприятий ЖКХ ответит на вопросы бобруйчан
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5 июня с 9.00 до 12.00 организовано проведение прямой телефонной линии на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства г. Бобруйска
|70-76-89
|Шостак Александр Николаевич
|генеральный директор Государственного объединения "Бобруйскжилкомхоз"
|78-71-86
|Дыба Людмила Викторовна
|директор Государственного предприятия "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска"
|70-55-06
|Одинец Артур Вячеславович
|начальник ПТО Государственного предприятия "ЖРЭУ Ленинского района г.Бобруйска"
|73-87-76
|Леонович Виктор Владимирович
|директор Государственного предприятия "ДЭП г. Бобруйска"
|78-94-04
|Шевелева Ольга Владимировна
|и.о. главного инженера – начальник ПТО Государственного предприятия "Теплоэнергетика г.Бобруйск"
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