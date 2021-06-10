46-летний могилевчанин приговорен к 3 годам лишения свободы за публичное оскорбление Президента

Прокуратура Могилевского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя Могилева, которому инкриминированы злостное хулиганство и публичное оскорбление Президента Беларуси, соединенное с обвинением в особо тяжком преступлении. Об этом сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Судебное следствие проходило в закрытом режиме. Обвиняемый не признал свою вину.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Могилевского района постановил обвинительный приговор. На основании ч.2 ст.368 и ч.2 ст.339 Уголовного кодекса жителю Могилева по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.