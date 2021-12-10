400 случаев педикулеза зарегистрировано в Могилевской области за 11 месяцев

В Могилевской области наблюдается тенденция к снижению пораженности педикулезом, однако, до настоящего времени не создано стойкое, гарантированное эпидемическое благополучие по этому заболеванию.

- Актуальность педикулеза вырастает, когда формируются новые детские организованные коллективы после каникул, - рассказала врач-эпидемиолог отделения особо опасных инфекций Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Наталья Морозова. - За 11 месяцев 2021 года в Могилевской области, как и за аналогичный период в 2020 года зарегистрировано около 400 случаев педикулеза. Случаи заболеваний регистрируются на всех административных территориях. В общей структуре заболеваемости на городское население приходиться более 70% случаев, но уровень заболеваемости среди сельского населения выше в 1,8 раза, чем среди городского. На население в возрасте до 18 лет приходится 62% случаев.

Многие родители замалчивают о проблеме педикулеза у своих детей, однако это абсолютно неправильно, считает Наталья Морозова.

- Проведенные лечебные и профилактические мероприятия предупредят развитие повторных заболеваний, - говорит собеседница. – Для этого можно обратиться за помощью в поликлинику по месту жительства, к медработнику по месту учебы, работы или непосредственно в санитарный пропускник Могилевского центра профилактической дезинфекции (ул.Лазаренко,66 А (телефон 20-65-86), время работы ежедневно с 8.00 до 20.00, выходной – суббота, воскресенье). Здесь осуществляется санацию населения от педикулеза, в том числе противопедикулезная обработка с применением препаратов.

- Необходимо отметить, никакое лечение или ручное вычесывание не поможет, если мы не проведем полной санации всего, с чем мог соприкасаться пораженный педикулезом человек. Причем, проводить это необходимо одномоментно с лечением волос, иначе ни то, и другое не даст результата, - резюмировала Наталья Морозова.

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