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35 несанкционированных свалок ликвидировано за неделю в Могилевской области

mogilevnews 110 0

35 несанкционированных свалок ликвидировано за неделю в Могилевской области

За период с 5 по 12 мая обследовано около 1,4 тысячи территорий и объектов области. Нарушения выявились почти на каждом 4-ом.

- По итогам надзора за выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства вынесено 15 постановлений о наложении штрафа на общую сумму  более 1,4 тысячи ребля. Для устранения нарушений требований санэпидзаконодательства руководителям организаций, предприятий выдано 102 предписания, рекомендации, - отметили  в отделении коммунальной гигиены Могилевского областного центра гигиены, эпидемиолонгии и общественного здоровья. - По предписаниям и рекомендациям санслужбы ликвидировано 35 несанкционированных свалок.

Также проводилось обследование территорий, прилегающих к индивидуальным домовладениям (около 3,9 тысяч), на 201 территории установлены нарушения, в адрес домовладельцев выданы предписания.

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